ترامب: ليس لدي أطماع مالية في السعودية وروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمتلك أطماعا مالية في السعودية وروسيا، وأشار إلى أن الأنباء التي تتحدث عن وجود مثل هذه الأطماع "كاذبة".

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها إنه ليس لديه "أطماع مالية في السعودية وروسيا"، وأشار إلى أن الأنباء التي تتحدث عن وجود مثل تلك الأطماع "كاذبة".

وتتزامن هذه التغريدة لترامب مع زيارة وزير خارجيته، مايك بومبيو، إلى الرياض للاجتماع بالقيادة السعودية لمعرفة ملابسات اختفاء الإعلامي والكاتب السعودي، جمال لخاشقجي.

يذكر ان ترامب كان قد قال عقب اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي، الملك سلمان، إنه استنتج من حديث الملك أن "قتلة مارقين" تسببوا بمقتل خاشقجي.