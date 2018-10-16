مصدر تركي مسؤول: المحققون سيفتشون بيت القنصل السعودي

إسطنبول، تركيا (CNN) – أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن المحققين الأتراك سيباشرون بتفتيش بيت القنصل السعودي، الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت سابقاً صور كاميرات المراقبة في يوم اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، والتي رصدت تحرك سيارات من مبنى القنصلية إلى منزل القنصل السعودي.

وكان فريق التحقيق التركي، قد دخل إلى القنصلية السعودية، في إسطنبول، الإثنين، للتحقيق بقضية اختفاء خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية، كما استمر البحث في القنصلية لمدة تسعة ساعات تقريباً بقيادة المدعي العام والشرطة وفرق الطب الشرعي.

وأشار مسؤول تركي لـCNN إلى أن جو التعاون بين السعودية وتركيا بشأن التحقيق في اختفاء الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، يعد "إيجابياً".

وقال مصدران في وقت سابق، إن السعوديين يحضرون تقريرا يفيد بأن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "قُتل بالخطأ خلال تحقيق معه كان بهدف إعادته" إلى المملكة، كما ذكر أحد المصدرين أنه "من المحتمل أن التقرير سيخلص إلى أن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، والأشخاص المتورطون سوف يحاسبون".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد وصل، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية، الرياض، للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة قضية الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، وذلك بعد أن اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي نفى بدوره علمه بما حدث لخاشقجي.