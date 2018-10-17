ترامب عن قضية خاشقجي: أرفض فكرة أن المتهم مدان حتى تثبت براءته

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المملكة العربية السعودية مشيراً إلى أن موجة الانتقادات التي تلقتها المملكة العربية السعودية بسبب اختفاء مواطنها، الإعلامي جمال خاشقجي، تعد "مبكرة".

وقال ترامب في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس": "ها نحن نعود مجدداً كما تعلم إلى (فكرة) أنك مذنب حتى تثبت براءتك، وأنا لا أحب ذلك". وأضاف ترامب أن تفكيره في نظرية "القتلة المارقين" نابع من "إحساس" بعد حديثه مع القيادة السعودية لكن الملك سلمان بن عبدالعزيز لم يستخدم هذا المصطلح.

وذكر تقرير "أسوشيتد برس" أن ترامب قارن الاتهامات الموجهة للسعودية حول "مقتل خاشقجي" بتهم الاعتداء الجنسي ضد القاضي الأمريكي بريت كافانو، مضيفاً: "لقد ممرنا بهذا مع القاضي كافانو وكان بريئاً على طول الطريق بقدر ما يهمني".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن رحلة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوشين إلى السعودية لا تزال قائمة إلا أنها "قد تلغى" بحسب النتائج التي تؤول إليها التحقيقات في قضية خاشقجي، مضيفاً أن "ما تفعله الدول الأخرى قد يرشدنا" في قرار زيارة منوشن للسعودية.

وكان ترامب قد كشف، في وقت سابق، عن اتصال مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقال إن ولي العهد أخبره بأن لا علم له بما حدث داخل القنصلية، وأنه بدأ تحقيقا شاملا وكاملا بقضية اختفاء خاشقجي.