كيف رد بومبيو على سؤال عما إذا كان خاشقجي حيا أم لا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن المملكة العربية السعودية قدمت "التزاماً" بأن تظهر للعالم بأسره نتائج تحقيقاتها في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مضيفاً أنه لا يعلم متى ستنتهي التحقيقات إلا أن المسؤولين السعوديين قالوا له إنهم "سينتهون بسرعة"، على حد تعبيره.

وقال بومبيو إنه شدد خلال اجتماعاته مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، على أهمية إجراء تحقيق كامل في قضية خاشقجي، مضيفاً أنهم "قدموا التزاماً بأنهم سيفعلون ذلك".

أم فيما يتعلق بموقف السعودية إذا ثبت تورط أحد من العائلة الحاكمة بقضية خاشقجي، قال وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية "لم تقدم أي استثناءات لمن ستحاسبهم"، مضيفا أنهم "كانوا واضحين جداً"، وهم "يفهمون أهمية المسألة" و"مصممون على الوصول إلى نهاية المسألة".

وفي سؤال عما إذا كان خاشقجي على قيد الحياة أم لا، قال بوميبو إنه "لا يريد التحدث عن أي حقائق"، كما أشار إلى أن السعودية "لم ترد ذلك أيضاً"، مضيفاً بأنهم "يريدون الحصول على الفرصة لإكمال التحقيق بطريقة شاملة".

ورأى بومبيو أن من "المنطقي" منح السعودي الفرصة لإكمال التحقيقات، كما تابع قائلاً: "كلنا سنحكم على ذلك لاحقاً وكلنا سنقيم العمل الذي يقومون به".

وكان بومبيو قال إنه وبحسب تقييمه للاجتماعات يوجد "التزام جدي لتحديد كل الحقائق" والتأكد من محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي، كما لفت إلى أن القيادة السعودية "نفت بشدة أي معرفة بما حدث داخل قنصليتهم في إسطنبول" على حد قوله.