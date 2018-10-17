(CNN)-- قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين إنه سيتخذ قرارًا، الخميس، بشأن حضور مؤتمر للمستثمرين في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط جدل متزايد حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال منوشين للصحفيين- في تصريحات أدلى بها في وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، وهو مع وزير المالية المكسيكي- إنه يخطط لاتخاذ قرار بعد أن قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو- الذي زار السعودية في وقت سابق- بإطلاع رئيس البلاد دونالد ترامب على الأمر.

وتابع منوشين: "سنراجع القرار مجددا غدا" و"لذلك نحن في الوقت الحالي. سنقوم باتخاذ قرار غدا بناء على تقرير الوزير بومبيو". وأوضح منوشين أنه ينتظر المزيد من التفاصيل هذا الأسبوع بشأن قضية خاشقجي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن حضوره.

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