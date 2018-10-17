مقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين في غزة.. ونتنياهو يتوعد: سنرد بقوة كبيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأربعاء، مقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بينما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "القضاء على الخلية الإرهابية الفلسطينية التي حاولت إطلاق صواريخ على أراضينا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن شابا يدعى ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاماً)، "استشهد جراء إصابته بقصف صاروخي استهدف موقعاً في قرية أم النصر شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأصيب آخرون في غارات على مواقع متفرقة في القطاع".

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه "أصيب 10 مواطنين بجروح بينهم 6 من تلاميذ المدارس في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة"، لافتة إلى أن "4 إصابات أخرى سجلت خلال قصف موقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إحداها خطيرة، نقلت جميعها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة".

وأفادت بأن "طلبة المدارس غرب مدينة رفح أخلوا مدارسهم الثلاث التي تحيط بالموقع المستهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وسمع دوي انفجار كبير وعنيف بفعل صواريخ طائرات الاحتلال".

وتشير وكالة الأنباء الفلسطينية إلى "شن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح سلسلة غارات على مواقع في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وأطلقت طائرات من طراز "إف16" أكثر من 10 صواريخ على مواقع في مدن متفرقة من القطاع من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم المجاورة".

على صعيد متصل، كشف نتنياهو، في حسابه على موقع "تويتر"، أنه "أجرى مشاورات أمنية في مقر قيادة فرقة غزة". وقال: "إذا لم تتوقف الاعتداءات علينا فسنوقفها بأنفسنا"، متوعدا بأن "إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

وأضاف نتنياهو: "تفقدت اليوم غرفة العمليات في مقر قيادة فرقة غزة والتقيت المجندات اللواتي اكتشفن هذا الصباح الخلية الإرهابية الفلسطينية التي حاولت إطلاق صواريخ على أراضينا، مما أدى إلى القضاء عليها من قبل جيش الدفاع"، مستكملا حديثه بقوله: "عبرت عن تقديري لعمل غرفة العمليات في فرقة غزة".

وأعلن نتنياهو إنهاء جلسة لتقدير الموقف عقدت في مقر قيادة فرقة غزة بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية، مضيفا: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع وإن هذه الاعتداءات لم تتوقف سنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة"، حسب قوله.