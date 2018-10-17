أنقرة، تركيا (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مرة أخرى إن الولايات المتحدة سوف "تعطي (تركيا والسعودية) مساحة" لاستكمال تحقيقهم في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مناقشة أي ردود محتملة.

وفي تصريحات قبل إقلاع طائرته من أنقرة، قال بومبيو إنه ليس لديه "ما يقوله" عن الادعاءات التركية بأن لديهم تسجيلا عن مقتل خاشقجي، فضلا عن أنه لم يستمع إليه، وفقا لما أعلنت عنه هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بومبيو إنه ناقش قضية خاشقجي مع المسؤولين الأتراك، الأربعاء، و"أوضحنا أن السعوديين تعاونوا مع التحقيق الذي بدأه الأتراك"، مضيفا أنه "كان هناك بعض التأخير، لكنهم بدوا واثقين من أن السعوديين سيسمحون لهم بالقيام بالأشياء التي يحتاجونها لاستكمال التحقيق".

وذكر بومبيو: "أظل أسمع أننا نعطيهم بعض الفائدة من الشك. سوف يقومون بالتحقيق. وعندما يخرج التحقيق سنقيّم ذلك. لا يتعلق الأمر بالشك"، مضيفا: "من المنطقي أن نمنحهم عددًا قليلاً من الأيام لإكمالها، حتى يتمكنوا من الوصول إليها بشكل صحيح، وحتى تكون شاملة وكاملة (التحقيقات). وهذا هو ما ذكروه، وهذا ما أشاروا إلى حاجتهم إليه وأنا آمل - ثم سنرى الأمر. لن نقيم ذلك إلا على أساس واقعي ومباشر". وأضاف بومبيو: "القادم أفضل من أي وقت لاحق" لجميع الأطراف.

ومع ذلك، أشار بومبيو إلى أنه من المهم اعتبار أن الولايات المتحدة لديها "الكثير من العلاقات المهمة" مع السعوديين - المالية والحكومية ومكافحة إيران، موضحا أنه "يمكنني أن أتحدث عن الأماكن التي يعمل فيها السعوديون والولايات المتحدة معا".