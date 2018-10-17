(CNN)-- كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة السعودية أرسلت 100 مليون دولار إلى واشنطن، الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي شهد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض لمناقشة ما حدث للصحفي المفقود جمال خاشقجي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الحكومة السعودية أرسلت مبلغ 100 مليون دولار إلى واشنطن لاستخدامها في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن المساهمة المالية بشأن سوريا، ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية التمويل السعودي بأنه "مساهمة قوية"، ما يوحي بأنها قد دفعت المبلغ في ذلك الوقت.

يشار إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كتبت عن هذه القصة، فيما قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالائتلاف العالمي لهزيمة داعش، بريت ماكغورك، إن توقيت إرسال المبلغ "ليس له علاقة" بزيارة بومبيو إلى الرياض لمناقشة مقتل خاشقجي.

وقال ماكغورك في بيان: "تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل المملكة العربية السعودية في 12 أغسطس/ آب لتحقيق الاستقرار" في سوريا، موضحا أن "النقل المحدد للأموال طويل ولم يكن له علاقة بالأحداث الأخرى أو زيارة الوزير".

بدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن ماكجورك كان للتو في المملكة العربية السعودية لمناقشة التمويل، موضحا أنه "كان في الرياض يوم الجمعة الماضي (12 أكتوبر/ تشرين الأول) يناقش هذه المسألة بالذات وكيف سيتم إنفاق المال".