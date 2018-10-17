(CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن يقول ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مشاركا في التحقيق الخاص بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في البداية، اقترح ترامب عدم مشاركة المحققين الأمريكيين في التحقيق؛ لأن خاشقجي ليس مواطناً أمريكياً. لكن فيما بعد اقترح مشاركتهم، قبل أن يتراجع في النهاية لتأكيد ما إذا كانوا موجودين أم لا.

وقال ترامب: "لن أخبركم" و"لماذا أخبركم؟". وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن بلاده طلبت من تركيا نسخة من التسجيلات الصوتية التي تدعي أنها حصلت عليها من داخل القنصلية السعودية بشأن خاشقجي، ولكن يبدو أن ذلك يلقي بظلال من الشك حول ما إذا كان التسجيل موجود بالفعل.

وأوضح ترامب: "لقد طلبناها، إذا كانت موجودا" و"لست متأكداً بعد من أنها موجودة. ربما. ربما. سأحصل على تقرير كامل عن ذلك من مايك (بومبيو) عندما يعود"، في إشارة لوزير الخارجية الأمريكي ومتابعته تطورات قضية الصحفي جمال خاشقجي.

ونفى ترامب أيضا أنه "يعطي غطاء" للسعودية، ويصر على أنه يريد الوصول إلى ما حدث لجمال خاشقجي. لكنه أكد مرة أخرى على أهمية علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وأشار إلى الاستثمارات السعودية في بلاده.