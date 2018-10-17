ترامب: طلبت من تركيا التسجيلات الصوتية الخاصة بخاشقجي "إن وجدت"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا نسخة من التسجيلات الصوتية التي تدعي أنها حصلت عليها من داخل القنصلية السعودية، ولكن يبدو أنها تلقي بظلال من الشك على ما إذا كان التسجيل موجود بالفعل.

وأوضح ترامب: "لقد طلبنا ذلك ، إذا كان موجودا" و"لست متأكداً بعد من أنه موجود. ربما. ربما. هل سأحصل على تقرير كامل عن ذلك من مايك (بومبيو) عندما يعود"، في إشارة لوزير الخارجية الأمريكي ومتابعته تطورات قضية الصحفي جمال خاشقجي.