وزير الداخلية التركي: لدي قناعات قوية في قضية خاشقجي لا أستطيع كشفها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الأربعاء، أن تركيا "حرصت" على القيام بما يجب "في إطار القانون" فيما يتعلق بقضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، كما أوضح أنهم مارسوا "ضبط النفس والالتزام بالمعاهدات الدولية".

وقال سويلو، إنه من الممكن تسمية اختفاء خاشقجي بـ"حادثة 2 أكتوبر"، كما لفت إلى أن هذه "الحادثة لا تخص تركيا فحسب"، مضيفاً أن بلاده أدارت "مسألة اختفاء خاشقجي بشفافية وفي إطار القانون وأمام أنظار العالم"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

أما فيما يتعلق بتفتيش بيت القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي الذي عاد إلى المملكة، الثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي إنه تم منح القبول من الجانب السعودي لتفتيش المنزل، إلا أن تركيا تنتظر "تفاهماً مشتركاً" للإقدام على هذه الخطوة، مضيفاً أن قضية الإعلامي السعودي، "ليس أمراً يتابعه العالم فحسب بل يعد اختباراً لقوانيننا".

ولفت سويلو إلى أنه يملك "قناعات قوية في قضية اختفاء خاشقجي" إلا أنه لا يستطيع البوح بها "لأن الأمر من اختصاص القضاء"، كما تابع قائلاً إن ما يستطيع تأكيده حول القضية هو أن "على الجميع انظار نتائج التحقيق".

وكان فريق التحقيق التركي قد دخل إلى القنصلية السعودية، في إسطنبول، الإثنين، للتحقيق بقضية اختفاء خاشقجي، وفقا لما نقلته "الأناضول"، إذ شمل فريق التحقيق عدداً من الشخصيات القضائية التي كلفها النائب العام في إسطنبول بقيادة التحقيق داخل القنصلية.