نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر المتحدث باسم عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في بيان لـCNN، الخميس، أن الكاتب البارز "شخص مفقود" و"ليس هناك أي دليل قانوني أو رسمي خلاف ذلك".

وقال معتصم خاشقجي، ابن عم الصحفي جمال والمتحدث باسم العائلة كما عرّف نفسه، إن "جمال ينتمي لعائلة سعودية معروفة ومثّل عائلته وبلده ومهنته على أعلى المستويات. لقد جعلنا جميعًا فخورين".

وأضاف معتصم أن "جمال ليس ولم يكن معارضاً على الإطلاق. علاقته الوثيقة مع بلاده وحكامها قوية ومبنية على الاحترام المتبادل"، مستكملا بأن "جمال لديه عائلة، أبناء وأحفاد وإخوة وأخوات وأقارب كبار بالسن، يشعرون بالرعب بسبب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ومعظمها يعتمد على مصادر غير رسمية"، حسب تعبيره.

وشدد معتصم على أن "جمال عضو محترم في الأسرة الصحفية. يستحق هو وأسرته الاحترام والسلوك المهني من هذه العائلة الثانية"، مضيفا: "لقد كنا على اتصال وثيق مع الحكومة السعودية على أعلى مستوى وقد أطلعونا على العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها على مستوى القمة للإجابة على العديد من الأسئلة التي لدينا نحن والعالم بشأن اختفاء جمال".

وأوضح معتصم أن "عائلة خاشقجي تعتبر جمال شخصا مفقودا ولا يوجد أي دليل قانوني أو رسمي خلاف ذلك". وأعرب معتصم عن اعتقاده بأن "التحقيق سوف ينتهي سريعاً". وقال: "حتى ذلك الحين، أناشدكم وأناشد وسائل الإعلام باحترام عائلة جمال وذلك عبر نشر الأخبار الرسمية فقط من المصادر الرسمية".