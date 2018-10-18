بومبيو: أوضحنا للسعوديين أننا نأخذ قضية خاشقجي على محمل الجد

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه أخبر الرئيس دونالد ترامب أنه "يجب أن نعطيهم (السعودية) بضعة أيام أخرى" لإكمال تحقيقهم في ما حدث للصحفي المفقود جمال خاشقجي.

وأطلع بومبيو المراسلين الصحفيين على التفاصيل بعد لقائه الرئيس ترامب لدى عودته، أمس، من رحلته إلى السعودية وتركيا.

وقال بومبيو فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية: "أوضحنا لهم أننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد" و"أكدوا لي أنهم سيجرون تحقيقاً كاملاً وشاملاً"، لافتا إلى أن هناك الكثير من القصص حول ما حدث.

وأضاف بومبيو: "سنسمح لهذه العملية بالمضي قدمًا ، للسماح بالوقائع"، مشددا على "العلاقة الاستراتيجية الطويلة" التي تربط الولايات المتحدة بالسعودية والتي تدعوها إلى "التذكر".

وأضاف بومبيو أنه يعتقد أن "الصورة الكاملة ستظهر" وتتطلع إلى إجراء تحقيقات "بسرعة".