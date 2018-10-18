بوتين في أول تعليق على قضية جمال خاشقجي: واشنطن تتحمل بعض المسؤولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وسائل إعلام روسية رسمية، الخميس، أول تعليق من الرئيس فلاديمير بوتين بشأن قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى من بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واعتبر بوتين، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"، أنه "توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة" في قضية اختفاء جمال خاشقجي "لأنه عاش في الولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشدد بوتين على أنه "من الضروري انتظار نتائج التحقيق" في اختفاء خاشقجي في تركيا "قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، حسب تعبيره

وقال بوتين: "لقد عاش في الولايات المتحدة. لم يعش في روسيا، إنما في الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، بالطبع، تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث لها"، مضيفا أنه "لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، معتبرا أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا لكننا بحاجة لفهم ما حدث"، حسب قوله