(CNN)-- أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الخميس، أنه لن يشارك في مؤتمر للمستثمرين في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر.

يأتي قرار منوشين وسط جدل متزايد حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكشف منوشين قراره، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدا أنه جاء بعد لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، الذي زار السعودية مؤخرا.

كان بومبيو قد قال للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، إنه أخبر الرئيس ترامب بأنه "يجب أن نعطيهم (السعودية) بضعة أيام أخرى" لإكمال تحقيقهم في ما حدث للصحفي المفقود جمال خاشقجي.

وأطلع بومبيو المراسلين الصحفيين على التفاصيل بعد لقائه الرئيس ترامب لدى عودته، أمس، من رحلته إلى السعودية وتركيا.

وقال بومبيو فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية: "أوضحنا لهم أننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد" و"أكدوا لي أنهم سيجرون تحقيقاً كاملاً وشاملاً"، لافتا إلى أن هناك الكثير من القصص حول ما حدث.

وأضاف بومبيو: "سنسمح لهذه العملية بالمضي قدمًا ، للسماح بالوقائع"، مشددا على "العلاقة الاستراتيجية الطويلة" التي تربط الولايات المتحدة بالسعودية والتي تدعوها إلى "التذكر".

وأضاف بومبيو أنه يعتقد أن "الصورة الكاملة ستظهر" وتتطلع إلى إجراء تحقيقات "بسرعة".