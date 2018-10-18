السيسي يستعرض "النجاحات الكبيرة" لـ"سيناء 2018" مع بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نتائج العملية الشاملة سيناء 2018، التي تم إطلاقها في فبراير/ شباط الماضي، و"النجاحات الكبيرة التي حققتها في مكافحة الإرهاب" وذلك خلال مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، الأربعاء.

وزار السيسي روسيا، الإثنين الماضي، ليعقد القمة التاسعة مع بوتين في ظل علاقات قوية تجمع البلدين، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "المباحثات تطرقت إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال راضي: "توافقت وجهات النظر البلدين بشأن أهمية دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، ومواصلة العمل على القضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة، وتوسيع مناطق خفض التوتر، بهدف تهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات السياسية، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق وينهي معاناته الإنسانية".

وأضاف: "أشاد الرئيس الروسي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في تسوية الأزمات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط"، مضيفا في الوقت نفسه: "تطرقت المباحثات بين الرئيسين كذلك إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أوضح الرئيس لنظيره الروسي رؤية مصر للحل السياسي في ليبيا وجهودها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لتمكينها من القيام بمهامها على نحو فعال".

واعتبر السيسي أن "الاشتباكات الأخيرة في طرابلس أوضحت خطورة الاعتماد على الميليشيات في توفير الأمن، الذي يجب أن يكون مهمة حصرية للقوات الأمنية النظامية والجيش الوطني"، مؤكداً "أهمية التزام المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة للحل في ليبيا بجميع عناصرها".

وفي البيان الرئاسي المصري، قال راضي: "توافقت وجهة نظر البلدين بشأن القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين ووفقاً لحدود عام ١٩٦٧ ولأحكام القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وتابع: "تم خلال المباحثات أيضاً مناقشة جهود مكافحة الإرهاب، في ضوء ما يمثله من خطر كبير على المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس (السيسي) أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار ظاهرة الإرهاب على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والعناصر الإرهابية".