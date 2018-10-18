رحيل الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب بعمر 83 عاماً بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي الرئيس السوداني الأسبق، عبدالرحمن سوار الذهب، الخميس، بالمستشفى العسكري بالعاصمة السعودية، الرياض، عن عمر يناهز 83 عاماً، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وكان سوار الذهب، الذي ولد في مدينة أم درمان، بحسب "سونا"، قد تلقى تعليمه العسكري في الكلية الحربية السودانية وتخرج منها في 1955، إلا أنه تم إبعاده عن منصبه بالجيش السوداني، في 1972، وأُرسل إلى قطر حيث عمل كمستشار للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، بحسب موقع وزارة الدفاع السودانية.

وعُين سوار الذهب بعد عودته، قائداً أعلى للقوات المسلحة السودانية، في مارس/ آذار1985، بحسب وزارة الدفاع السودانية. واستلم الرئيس السوداني الأسبق، السلطة أثناء انتفاضة أبريل/ نيسان 1985، ليخرج ببلاده من الأزمة السياسية، ولكنه سلمها بعد سنة لحكومة مدنية منتخبة كما تعهد أن يفعل قبل استلام المنصب، بحسب ما نقلته "سونا".

واعتزل سوار الذهب العمل السياسي ليتفرغ للأعمال الدينية والخيرية، إذ ترأس مجلس أمناء المنظمة الإسلامية في السودان، التي منح بسبب جهوده فيها جائزة الملك فيصل عام 2004. وقدم أيضاً بحوثاً في مؤتمرات متعددة عن الإسلام وكان عضواً في "11 مؤسسة إسلامية وعالمية".