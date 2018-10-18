وزير العدل التركي: تحقيقات خاشقجي سرية وإعلان النتيجة في أقرب وقت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، الخميس، أن التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بقضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تعد "سرية ولا تزال مستمرة"، كما لفت إلى أن تركيا كانت "تريد أن تفهم ما حصل ولأنها كانت في قنصلية"، إلا أن بداية التحقيقات "أخذت بعض الوقت".

وقال غل، في مقابلة مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، إن أنقرة تدير قضية خاشقجي، بـ"عناية ونجاح"، كما لفت إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات التركية "تجرى بدقة وعمق" في كل مراحلها، مضيفاً أنه من المتوقع الوصول إلى نتيجة "في أقرب وقت".

وأوضح وزير العدل التركي، أن قضية خاشقجي "ستكون مهمة في القانون الدولي" وسيتم مناقشتها لأنها قضية "فريدة من نوعها"، أما فيما إذا كانت القنصلية السعودية قد أثرت في عملية البحث عن خاشقجي، قال وزير العدل التركي، إنه "كانت توجد حدود بالبداية لأن البحث كان يجب أن يكون داخل القنصلية".

وفي سؤال عما سيحصل إذا كان المشتبه به خارج تركيا، قال غل إن بلاده ستطلب من الدولة التي يوجد فيها المشتبه به تقديم "أمر بالاعتقال وإن لم يجدوه فسيكون مطلوبا من الإنتربول"، كما أوضح أن النيابة العامة التركية هي التي تجري التحقيقات وليست وزارة العدل"، مضيفاً أن النيابة "ستفعل ما يمليه القانون والقوانين الدولية".