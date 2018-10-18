أمريكا تدمج سفارتها وقنصليتها بالقدس.. وصائب عريقات يدين واشنطن

مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

القدس (CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم بدمج قنصليتها في القدس مع سفارتها ضمن بعثة دبلوماسية واحدة، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجاء في البيان أن هذا التحرك يهدف إلى تحقيق "كفاءات كبيرة" وتحسين "فعالية عملياتنا"، مضيفا أنه "لا يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وفي الوقت الذي نقلت فيه الولايات المتحدة سفارتها إلى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، احتفظت القنصلية الأمريكية العامة في القدس بمكانة مهمة مستقلة، ما يعني أنها لم تكن تعمل تحت أي سفارة. وكانت بمثابة التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة بالنسبة للفلسطينيين. والآن، سيتم التعامل مع هذه المسؤوليات من قبل وحدة الشؤون الفلسطينية الجديدة داخل السفارة.

ويقول البيان إن السفير ديفيد فريدمان سيشرف على عملية الانتقال. وقد أدان المسؤولون الفلسطينيون هذا الإعلان. وقال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان: "إن إدارة ترامب أوضحت أنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لفرض إسرائيل الكبرى بدلاً من حل الدولتين على حدود عام 1967". واعتبر أنها "أيدت بالكامل السرد الإسرائيلي، بما في ذلك القدس واللاجئين والمستوطنات".