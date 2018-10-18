البيت الأبيض يرشح امرأة لمنصب سفير أمريكا في قطر

(CNN)-- في الوقت الذي يتعامل فيه البيت الأبيض مع الموقف السعودي بشأن الصحفي جمال خاشقجي، المختفي منذ دخوله إلى قنصلية اسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فقد رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امرأة لشغل منصب سفير بلاده في قطر.

وأعلن البيت الأبيض ترشيح ماري كاثرين في، نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للمصالحة الأفغانية، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة في قطر.

سيرتها الذاتية:

تعمل الآنسة في، وهي عضوة مهنية في السلك الدبلوماسي الأقدم، من فئة وزير - مستشار، وحاليا نائبة للممثل الخاص للمصالحة الأفغانية في وزارة الخارجية الأمريكية.

وعملت سابقاً كسفيرة لدى جمهورية جنوب السودان، ونائبة رئيس مساعد أمين مكتب شؤون المنظمات الدولية، ونائبة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في العاصمة أديس أبابا بإثيوبيا.

بالإضافة إلى ذلك، عملت في مجلس الأمن القومي كمديرة للعراق وكانت الممثل المدني الأقدم لسلطة التحالف المؤقتة في محافظة ميسان، العمارة، العراق.

وتخرجت في جامعة إنديانا، كما درست في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس. وفازت بجائزة روبرت ك. فراشر التذكارية لوزارة الخارجية الأمريكية وجائزة بيكر ويلكنز لنائب رئيس البعثة البارز.كما حصلت على جائزة وزير الدفاع جدارة الخدمة المدنية وسام الإمبراطورية البريطانية. وهي تتحدث اللغة العربية.