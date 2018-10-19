دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بـ"الشاب الطموح"، مشددا على أن بلاده "ستظل رائدة شامخة".

وفي خطبة الجمعة الخاصة بالمسلمين في المسجد الحرام بالسعودية، شدد السديس على أن "مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعايةٍ من ولاة أمرها، وحرصٍ واهتمامٍ من الشاب الطَّمُوح المُحَدِّث المُلْهَم وَلِيّ عهد هذه البلاد المحروسة ماضية، رغم التهديدات والضغوطات"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي جهاز حكومي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتأتي إشادة السديس وسط الضغط المتزايد على الرياض في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشدد السديس على أن "أَيَّ محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة، وستنعكس سَلْبًا على الأمن والسلام والاستقرار، وبلادنا المباركة ستظل رائدةً شامخةً، وترديد الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المُغْرِضَة لن يُثْنِيهَا عن التمسك بمبادئها وثوابتها؛ معتمدةً في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها، وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بإذن الله لمواجهة المزاعم الباطلة، والمحاولات الفاشلة، والتاريخ خير شاهد على ذلك".

واعتبر أن "النيل" من السعودية "استفزازٌ لمشاعر أكثر من مليار مسلم، هي قِبْلَتُهُم ومَحِلُّ مناسكهم، ومَهْدُ رسالتهم، ومهوى أفئدتهم، وهنا تُقَدَّرُ بإجلالٍ مشاعر ومواقف الإنصاف، والعقل والحكمة التي تُؤْثِرُ التَّرَوِّي ونُصْرَة الحق، والاعتماد على الحقائق ونبذ القفز على التكهنات، وبناء المواقف على مجرد الشائعات والافتراءات"، حسب تعبيره.