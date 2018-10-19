السيسي بالزي العسكري للمرة السادسة.. ويتفقد "مستقبل مصر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للمرة السادسة منذ توليه مقاليد الحكم في مصر منذ عام 2014، ارتدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الزي العسكري، الجمعة، خلال تفقده إحدى القواعد الجوية وكذلك مشروع "مستقبل مصر.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه المتحدث الرئاسي المصري، سام راضي، حسبما نشر في صفحته على موقع "فيسبوك"، ناشرا فيديو للجولة التي قام بها السيسي، فجر العامة، وفقا لما أفصح عنه.

وظهر السيسي في مقطع الفيديو بالإضافة إلى الصور التي تم نشرها، وهو يرتدي الزي العسكري الخاص بالقوات الجوية المصرية. وسبق أن ارتدى الرئيس المصري الزي العسكري خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء في يوليو/ تموز 2015، في أعقاب هجمات دامية في منطقة الشيخ زويد. وفِى حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، أغسطس/ آب 2015، ظهر السيسي بالزي العسكري على متن يخت المحروسة الملكي، وسط عروض جوية بمشاركة طائرات "إف- 16" الأمريكية و"رافال" الفرنسية.

السيد الرئيس يتفقد فجر اليوم أحد القواعد الجوية، وكذا مشروع مستقبل مصر. Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, October 19, 2018

وحين احتفلت مصر بانضمام وحدات خاصة إلى سلاحها البحري وافتتاح "الأسطول الجنوبي" ورفع العلم على حاملة المروحيات من طراز ميسترال "جمال عبدالناصر"، التى تسلمتها من فرنسا، خرج السيسي بالزي العسكري للمرة الثالثة ثم كانت الرابعة وقت افتتاحه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وفى مارس/ آذار 2018، زار السيسي قاعدة جوية في شبه جزيرة سيناء وهو يرتدي الزي العسكري، وتعهد حييها بالانتصار على من وصفهم بـ"خوارج هذا العصر"، وذلك خلال زيارته إلى إحدى القواعد الجوية في سيناء، والقوات المشاركة في عملية "سيناء 2018".

وأعرب السيسي، آنذاك، عن "اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني الذي يقوم به مقاتلو القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر"، بحسب بيان نشره المتحدث باسم الجيش المصري.

كما أكد السيسي على "ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعي والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة". وقال إن "مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم"، مضيفا: "سنأتي هنا قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وتعهد السيسي بأن "عملية التنمية في سيناء ستتحقق"، وقال إن "الدولة تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها والتي تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه"، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.