مصدران يكشفان لـCNN عن نصائح كوشنر لترامب حول قضية خاشقجي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدران إن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، كان يقدم المشورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتحرك "ببطء وحذر" في المسألة السعودية و"عدم اتخاذ قرار سريع تحت الضغط" من الخطابات الساخنة للمشرعين الأمريكيين، حول قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأفاد مصدر مطلع بأن كوشنر أبلغ حماه ترامب بأن "الانسحاب المفاجئ من دعم الرياض قد يكون له تداعيات واسعة، بما في ذلك مع إيران". كما ذكّر كوشنر ترامب بأن "الولايات المتحدة تتشارك مع أنظمة أقل قبولا حول العالم وليس فقط السعودية".

وذكر مسؤول أن كوشنر يحث ترامب على اتخاذ نهج محسوب وهو ما وافق عليه الرئيس. وعارض المسؤول توصيف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لكوشنر بأنه يطلب من ترامب أن يقف إلى جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بل طلب أن يمنحهم الوقت.

وكان كوشنر قد تحدث مع الأمير محمد سلمان عدة مرات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك مع مستشار الأمن القومي جون بولتون، الثلاثاء الماضي.