ترامب: "بالتأكيد يبدو" أن خاشقجي مات.. والعواقب ستكون "شديدة للغاية"

(CNN)-- أجاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في معرض رده على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، بقوله: "إنه بالتأكيد يبدو لي بهذه الطريقة. إنه لأمر محزن جدا. يبدو كذلك".

وبينما كان يستقل ترامب يستقل طائرة سلاح الجو الأول في قاعدة أندروز المشتركة، قال الرئيس الأمريكي عدة مرات إنه ينتظر نتائج التحقيقات، موضحا أن الإدارة تنتظر نتائج "ثلاث تحقيقات".

وقال ترامب: "سنصدر بيانا وبيانًا قويًا للغاية"، مشيرًا إلى أن الإدارة "ستصل إلى" ما حدث لخاشقجي.

وعندما سئل ترامب عن العواقب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تعهد بأنه سيكون "شديدًا للغاية". وقال: "يجب أن يكون الأمر قاسيًا جدًا ، ولكننا سنرى ما سيحدث". ليضيف أنه "بالتأكيد لذلك فإن خاشقجي مات .. وهذا يحزنني".