هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، "لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية"، في إشارة إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وجاءت تصريحات ترامب، الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، معتبرا أن ما تردد خلاف ذلك "أخبار مزيفة!"، حسب قوله.

يشار إلى أن بومبيو كان قد نفى أن يكون قد استمع إلى تسجيلات عن عملية القتل المزعومة للإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وكانت شبكة "ABC News" الأمريكية ذكرت، في تقرير لها، نقلا عن مصدر تركي أن بومبيو استمع إلى تسجيل صوتي عن مقتل خاشجقي كما حصل على نص مكتوب لما جاء في التسجيل، وذلك بعد عودته من زيارتين إلى السعودية وتركيا، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لبحث قضية خاشقجي.

بدوره، نفى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن تكون بلاده قد سلمت التسجيل الصوتي المزعوم لمقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جاويش أوغلو إنه لم يتم إعطاء أي تسجيل صوتي إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر بخصوص خاشقجي. وأضاف: "سنعلن نتائج التحقيق حول اختفاء خاشقجي للعالم كله"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.