هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

تركيا تجمع خيوطا حول المشتبه بهم بقضية خاشقجي.. هذا ما نعرفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحدث تطورات قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، استجوبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، الجمعة، موظفين في القنصلية السعودية في إطار تحقيقاتها المتعلقة باختفائه منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأنباء التركية "الأناضول" الرسمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قضائية- لم تذكر اسمها- قولها إن "نيابة إسطنبول استمعت في القصر العدلي بمنطقة (تشاغلايان) لإفادات 15 موظفا تركيا في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل السعودي، محمد العتيبي، وفريق فني، وآخرون في قسم المحاسبة والاستعلام".

وذكرت المصادر لـ"ألأناضول" أن "أكثر من مدع عام يستجوب موظفي القنصلية السعودية، في التحقيقات التي تجريها نيابة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في إسطنبول".

يشار إلى أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو كان قد نفى، الجمعة، أن تكون بلاده قد سلمت التسجيل الصوتي المزعوم لمقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جاويش أوغلو إنه لم يتم إعطاء أي تسجيل صوتي إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر بخصوص خاشقجي. وأضاف: "سنعلن نتائج التحقيق حول اختفاء خاشقجي للعالم كله"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.