دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن تكون بلاده قد سلمت التسجيل الصوتي المزعوم لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جاويش أوغلو إنه لم يتم إعطاء أي تسجيل صوتي إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر بخصوص خاشقجي. وأضاف: "سنعلن نتائج التحقيق حول اختفاء خاشقجي للعالم كله"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكان بومبيو نفى أن يكون قد استمع إلى تسجيلات عن عملية القتل المزعومة لخاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، ردا على تقرير لشبكة "ABC News" الأمريكية، نقلت فيه عن مصدر تركي أن بومبيو استمع إلى تسجيل صوتي عن مقتل خاشجقي كما حصل على نص مكتوب لما جاء في التسجيل، بعد زيارتين إلى السعودية وتركيا، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لبحث قضية خاشقجي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لم أستمع إلى تسجيل، ولم أشاهد أي نص مكتوب"، مضيفا أنه يجب سحب هذا التقرير الإخباري عن استماعه إلى تسجيل حول مقتل خاشقجي المزعوم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين، بعد لقاء مع بومبيو الخميس، إنه "يبدو بالتأكيد" إن خاشقجي قد "مات"، مضيفا أنه "أمر محزن جدا"، وتابع بالقول إن العواقب ستكون "شديدة جدا" على المتورطين في الأمر.

أما بومبيو فقال، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه أخبر ترامب أنه يجب أن إعطاء السعوديين "بضعة أيام أخرى" لإكمال تحقيقهم فيما حدث لخاشقجي. وأضاف: "أوضحنا لهم أننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد... وأكدوا لي أنهم سيجرون تحقيقاً كاملاً وشاملاً".