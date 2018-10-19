تويتر يعلّق حسابات "يبدو أنها تشوّه" قضية جمال خاشقجي

هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- علّق تويتر عدداً من الحسابات التي "يبدو أنها تهدف إلى تشويه" قضية الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وقال مصدر، لـذكر موقع تويتر أنه ليس لديه أي دليل على أن هذه الحسابات كانت "مؤيدة للسعودية" أو مدعومة من الحكومة السعودية.

واوضح أحد الأشخاص المطلعين على الأمر لشبكة CNN، الجمعة، إن تويتر كان على دراية بالأمر، وتعليق الحسابات منذ بعض الوقت.

وأضاف المصدر أن الحسابات كانت تتصرف مثل الحسابات المزعجة المعتادة. وتابع بالقول إن "تويتر" يعترض 10 ملايين حساب في الأسبوع.