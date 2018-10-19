هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، على ما وصفها بـ"الأزمة التي تطال السعودية"، في إشارة على ما يبدو إلى تداعيات قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا على رفض الأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، الجمعة، إن "هناك مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها"، على حد تعبيره.

وأضاف: "نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض إستقرار السعودية وتحجيم دورها".

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وتابع الوزير الإماراتي بالقول إن "أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني".

وأشار إلى أنه "لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية، وبين استهداف الرياض ودورها".