متحدثة الخارجية الأمريكية: نتطلع لاستمرار الشراكة مع الشعب الفلسطيني

مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، عن تطلعها لـ"استمرار الشراكة" مع الشعب الفلسطيني، وذلك في معرض تعليقها على خطوة دمج قنصلية وسفارة بلادها في القدس.

وفي حسابها على موقع "تويتر"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة: "لن يكون هناك تخفيض في تمثيلنا في القدس والضفة الغربية وغزة. نحن نقدر علاقتنا مع الشعب الفلسطيني. ونحن نتطلع إلى استمرار الشراكة والحوار معهم، ونأمل في المستقبل، مع القيادة الفلسطينية".

وتحدثت عن الدمج لتشير إلى أنه "ستواصل وحدة الشؤون الفلسطينية الجديدة إجراء مجموعة كاملة من التقارير والتواصل والبرمجة في الضفة الغربية وغزة وكذلك مع الفلسطينيين في القدس".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستقوم بدمج قنصليتها في القدس مع سفارتها ضمن بعثة دبلوماسية واحدة، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجاء في البيان أن هذا التحرك يهدف إلى تحقيق "كفاءات كبيرة" وتحسين "فعالية عملياتنا"، مضيفا أنه "لا يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وقال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان: "إن إدارة ترامب أوضحت أنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لفرض إسرائيل الكبرى بدلاً من حل الدولتين على حدود عام 1967". واعتبر أنها "أيدت بالكامل السرد الإسرائيلي، بما في ذلك القدس واللاجئين والمستوطنات".