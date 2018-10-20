بريطانيا تدرس "الخطوات المقبلة" بعد التقرير السعودي بشأن موت خاشقجي

لندن (CNN)-- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إنها "تدرس التقرير السعودي" بشأن موت جمال خاشقجي و"الخطوات المقبلة".

وجاء في بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية أنه "نبعث بتعازينا لعائلة جمال خاشقجي بعد هذا التأكيد على وفاته"، مضيفة: "نحن ندرس التقرير السعودي وخطواتنا المقبلة. وكما قال وزير الخارجية، كان هذا عملاً فظيعاً ويجب محاسبة المسؤولين عنه".

ودعا زعيم المعارضة في المملكة المتحدة جيريمي كوربين الحكومة البريطانية إلى "تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية في ضوء وفاة خاشقجي".

يأتي ذلك على خلفية إعلان السلطات السعودية، السبت، موت خاشقجي إثر "مشاجرة" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد نحو 18 يومًا على واقعة اختفائه.

وأعلنت السعودية توقيف 18 شخصًا جميعهم سعوديون، على خلفية الواقعة، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي. كما أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.