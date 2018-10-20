مصر تثمن تحقيقات السعودية بشأن خاشقجي: تقطع الطريق على تسييس القضية

أُعفي من منصبه وسط تحقيقات قضية خاشقجي.. من هو أحمد عسيري؟

هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر، السبت، عن "تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، التي أعلنت عنها السلطات السعودية، معتبرة أن "الإجراءات القضائية" التي تقوم بها المملكة "تقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية".

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا تتحدث فيه عن الإجراءات السعودية التي اتخذتها المملكة بشأن خاشقجي. وجاء فيه أن "هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة".

وترى مصر أن "القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها الملك (سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مباديء القانون وتطبيق العدالة النافذة".

وتقدمت مصر بـ"خالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي"، معربة عن "ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة"، حسب تعبيرها.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر عدة أوامر ملكية شملت إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، بالإضافة إلى 3 لواءات آخرين بالاستخبارات.