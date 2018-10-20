دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت الساعات التي تلت إعلان السعودية نتائج التحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي انتشار عدد من "الهاشتاغات" التي تثني على القرارت والأوامر الملكية، أبرزها وسم "#مملكة_العدل_السعودية" الذي أشاد عبره مغرّدون بالعدالة التي دائماً ما تنتهجها المملكة، على حد وصفهم.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت فجر السبت، "موت" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، نتيجة "مشاجرة" بينه وبين أشخاص قابلوه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك.

ومن بين الهاشتاغات الأخرى التي برزت كذلك وسم "#نجدد_مبايعه_الملك_سلمان_ومحمد" و "#انا_سعودي_وعنها_اذودي" حيث تم إرسال آلاف التغريدات عبر هذه الوسوم، دعم من خلالها المغردون الحكومة في خطواتها وأثنوا على تعامل المملكة مع القضية.

وفيما يلي بعض التغريدات التي شارك بها المغردون:

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