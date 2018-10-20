أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي لـCNN، السبت، أن مكان جثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، غير معروف للسلطات السعودي، وأشار إلى أن الجثة تم تسليمها لمتعاون محلي تركي.

وقال المصدر السعودي لشبكتنا إن جثة خاشقجي ليست في القنصلية السعودية في إسطنبول، بل تم تسليمها لمتعاون محلي تركي بعد أن تم قتل الإعلامي السعودي.

ونفى المصدر علم السلطات السعودية بموقع الجثة، وذلك بعد المطالبات التي وجهتها عدة دول للمملكة من أجل الكشف عن موقع جثة خاشقجي، بعد الإعلان عن "موته" في القنصلية.

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت فجر السبت عن "موت" الإعلامي السعودي إثر مشاجرة بينه وبين من كانوا يقابلونه في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي.