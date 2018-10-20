أبرز مواقف السعودية بأزمة خاشقجي بتسلسل زمني

نشر ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد حوالي 18 يوماً من اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر، أقرت المملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر بـ"موته" في القنصلية إثر مشاجرة. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك، منها إعفاء نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري من منصبه.

وفي الفيديو أعلاه، نرصد لكم أبرز مواقف السعودية من أحداث الأزمة وتطوراتها في تسلسل زمني

3 أكتوبر

في الوقت الذي نفت فيه السلطات التركية أن يكون خاشقجي قد غادر قنصلية المملكة، أعلنت الحكومة السعودية أن الأخير قد غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخوله.

5 أكتوبر

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول لـ"بلومبرغ" إن خاشقجي ليس بالقنصلية، مبدياً استعداده للسماح للأتراك بتفتيش القنصلية

7 أكتوبر

القنصلية السعودية تنفي الاتهامات وتشير إلى أن "وفداً أمنيا سعودياً وصل إلى تركيا بطلب من الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي، للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء خاشقجي"

8 أكتوبر

السعودية تنفي طرد السفير التركي من المملكة مؤكدة أنها أنباء لا أساس لها من الصحة

9 أكتوبر

السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ينفي أنباء احتجاز أو مقتل خاشقجي

10 أكتوبر

مصدر سعودي ينفي لـCNN أي علاقة للمملكة باختفاء خاشقجي

12 أكتوبر

الأمير خالد بن سلمان يعود إلى السعودية من واشنطن

13 أكتوبر

وزير الداخلية السعودي يؤكد أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"

14 أكتوبر

السعودية تؤكد رفضها للتهديدات وتتوعد بالرد على أي إجراء ضدها بـ"إجراء أكبر"

15 أكتوبر

مسؤول سعودي يؤكد لـCNN أن إعلان نتائج التحقيق الداخلي بشأن خاشقجي ستظهر "قريباً"، فيما تمنح المملكة إذن الدخول للسلطات التركية بالبحث داخل قنصليتها

16 أكتوبر

مجلس الوزراء السعودي يرحب بتجاوب تركيا مع طلب المملكة بتشكيل فريق تحقيق مشترك للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي

20 أكتوبر

النائب العام السعودي يعلن وفاة خاشقجي إثر اشتباك في القنصلية

الملك سلمان يأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، بينما يعفى أحمد عسيري، نائب الاستخبارات العامة من منصبه بأمر ملكي