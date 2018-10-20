هذه أبرز تغريدات جمال خاشقجي في آخر يومين قبل "موته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية، فجر السبت، "موت" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، نتيجة "مشاجرة" بينه وبين أشخاص قابلوه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، فما هي أبرز التغريدات التي نشرها خاشقجي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، في آخر يومين قبل "موته"؟

"الذباب الإلكتروني" واليمن

رد خاشقجي على تغريدة لأحد الأشخاص الذي علق على تغريدة لمستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، عن المجاعة في اليمن، ليرد عليه أحد المغردين مشيرا إلى أن حال اليمن لم يتغير، قبل أن يعلق خاشقجي قائلا: "حتى لو كان هذا ذباب إلكتروني فيجب على رئيس الوردية توبيخه على هذا الرد الاحمق الذي يشوه به صورة البلد الذي يزعم الانتماء له".

"فلسطين في البال"

نشر خاشقجي تغريدة في 1 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عبر فيها عن تمسكه بالقضية الفلسطينية وانتقد سياسة إسرائيل بتغييب قضية الفلسطينيين عن الساحة قائلا: "أغادر لندن وفلسطين في البال، حضرت مؤتمرا وتعرفت على باحثين وناشطين مؤمنين بعدالة قضيتها من أطراف الأرض، رغم قوة اللوبي الاسرائيلي الذي حاصر اَي تعاطف معها الا ان صوتها لا يزال عاليا هنا في عالمنا يحاولون تغييب فلسطين لكسر الغضب فينا ولكنها حاضرة في ضمير كل مواطن … وان صمت".

عصام الزامل

شارك خاشقجي متابعيه تغريدة في 1 أكتوبر/تشرين أول، انتقد فيها ما وصفه باعتقال عصام الزامل، الكاتب السعودي ومؤسس والمدير التنفيذي لشركة رمال، مشيرا إلى أن أسباب اعتقاله لم تقنع أحدا.

إيران

اعتبر جمال خاشقجي، في تغريدة نشرها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن استهداف إيران لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن عملية الأحواز شرق سوريا، "عملية دعائية للاستهلاك المحلي"، ورأى أن الصواريخ الإيرانية رديئة ويسقط بعضها في إيران وهو الأمر الذي يزيد من خطرها.

مشروع الطاقة الشمسية

تحدث خاشقجي عن مشروع الطاقة الشمسية في السعودية، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وأشار إلى أن المملكة وضعت هذا المشروع الهائل "في الدرج"، وكشف أن هناك مشروع آخر بديل.

"هل استفدنا من ترامب؟"

تساءل خاشقجي في تغريدة نشرها في 30 سبتمبر/تشرين أول، قائلا: "حان الوقت ان يسأل احدهم : هل استفدنا من ترمب ؟ هل حصلنا منه مالمً نحصل عليه من اوباما ؟ هل حان الوقت لإعادة تقييم سياسة الاعتماد الكامل عليه ؟".

سوريا

تطرق خاشقجي بتغريدة نشرها في 30 سبتمبر/تشرين أول، إلى الأزمة السورية، وشدد على أن من يريد لسوريا أن تستعيد دورها العربي لا يجب أن يفعل ذلك من بوابة النظام السوري وحليفته، إيران.