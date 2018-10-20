أبرز محطات قضية خاشقجي من الاختفاء إلى الموت.. 18 حدثاً في 18 يوماً

نشر ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى إعلان السلطات السعودية موته في الساعات الأولى من 20 أكتوبر، نرصد لكم أبرز 18 حدثاً في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي خلال 18 يوما.

2 أكتوبر

جمال خاشقجي يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول الساعة 1:14 ظهراً

3 أكتوبر

الرئاسة التركية تعلن أن معلوماتها تٌفيد بوجود خاشقجي داخل القنصلية السعودية

4 أكتوبر

وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي في أنقرة بسبب اختفاء خاشقجي

5 أكتوبر

محمد بن سلمان ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية ويقول إنه غادر مقرها

6 أكتوبر

رويترز وواشنطن بوست تنقلان عن مسؤولين أتراك أن خاشقجي "قُتل" في القنصلية

7 أكتوبر

أردوغان يؤكد في أول تعليق له أن خاشقجي "صديق" ويتمنى ألا تصل الأمور لوضع غير مرغوب فيه

9 أكتوبر

ترامب يؤكد أنه لا يعرف شيئا عن خاشقجي وأنه سيتواصل مع قادة السعودية

10 أكتوبر

البيت الأبيض يعلن عن اتصال بين محمد بن سلمان وجاريد كوشنر وجون بولتون ومايك بومبيو

11 أكتوبر

أردوغان يؤكد أن قضية خاشقجي ليست حادثة عابرة ولا يمكن الصمت عليها

12 أكتوبر

مصدر يقول لـCNN إن تركيا لديها دليل يُظهر لحظات مواجهة وقتل خاشقجي

13 أكتوبر

ترامب يهدد بـ"عقاب قاس" في حال ثبوت مقتل خاشقجي وتورط السعودية في اغتياله

14 أكتوبر

السعودية تؤكد رفضها للتهديدات وتتوعد بالرد على أي إجراء ضدها بـ"إجراء أكبر"

15 أكتوبر

ترامب يصرح بعد اتصال بالملك سلمان بأن "قتلة مارقين" ربما تسببوا بمقتل خاشقجي

16 أكتوبر

أسرة جمال خاشقجي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

17 أكتوبر

3 مصادر تقول لـCNN إن "العقل المدبر" لعملية خاشقجي هو ضابط استخبارات رفيع المستوى

18 أكتوبر

ترامب يقول إنه "بالتأكيد يبدو" أن خاشقجي مات ويحذر من أن العواقب ستكون "شديدة للغاية"

19 أكتوبر

مصادر تكشف لـCNN أن تركيا علمت بمقتل خاشقجي بعد ساعات من اختفائه

20 أكتوبر

السعودية تعلن "موت" خاشقجي إثر مشاجرة بالقنصلية وتوقيف 18 مشتبها بهم