أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكي (CNN) – رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان السعودية عن نتائج تحقيقاتها بقضية "موت" الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، معتبرا الإعلان "خطوة أولى جيدة"، ولفت إلى أنه يصدق التفسير السعودي بشأن مصير خاشقجي وملابسات موته.

وقال ترامب من قاعدة Luke في ولاية أريزونا عن الإعلان: "إنها خطوة أولى جيدة، خطوة كبيرة، شملت عدة أشخاص"، ولفت إلى أن الخطوة السعودية جاءت بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وامتدح الرئيس الأمريكي سرعة إجراء التحقيقات من جانب السعودية، واعتبر هذه الخطوة "نقطة تحول"، واصفا إياها بالخطوة "الذكية" بسبب سرعة اتخاذها.

وأكد ترامب أنه يصدق الرواية السعودية، مشيرا إلى أنها "موثوقة"، ولكنه أكد أن واشنطن لاتزال لديها أسئلة ونوه إلى أن التحقيقات جارية، كاشفا عن أنه سيتم التواصل مع الحكومة السعودية للإجابة على الأسئلة.