المتحدثة باسم البيت الأبيض: حزينون لسماع خبر موت جمال خاشقجي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالبيان الذي صدر عن المملكة العربية السعودية حول نتائج تحقيقاتها بمصير الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، والذي أعلنت الرياض "موته"، وبالإجراءات التي تم اتخاذها بحق الأشخاص المشتبه بهم حتى الآن.

وأعلنت سارة ساندرز أن بلادها ستتابع التحقيقات الدولية "عن كثب" بشأن "الحادث المأساوي والدفاع عن العدالة في الوقت المناسب بشكل شفاف ووفقاً لجميع الإجراءات الواجبة"، مضيفة: "نحن حزينون لسماع موت خاشقجي ونقدم خالص تعازينا لعائلته وخطيبته وأصدقائه".

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن موت خاشقجي داخل قنصلية البلاد بإسطنبول في تركيا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.