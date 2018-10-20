ولي العهد السعودي يطلع بومبيو على البيان المتعلق بـ"موت" جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأمير محمد على البيان الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بشأن "موت" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قبل أن يطلع بومبيو، كلا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، على التفاصيل عليها من ولي العهد السعودي، وفقا لما ذكره مصدر لـCNN.

وأكد مصدر لـCNN أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالا مع الأمير محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأمير محمد على الإعلان السعودي عن نتائج التحقيق بشأن خاشقجي.

وأضاف المصدر أن بومبيو سيتواصل مع ترامب وبولتون، ليطلعهما على تفاصيل اتصاله بولي العهد السعودي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، التقى خلالها بالأمير محمد والملك سلمان ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.