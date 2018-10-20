المستشارة الألمانية: التفسير السعودي لقضية جمال خاشقجي "ليس كافيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التفسير السعودي لقضية اختفاء و"موت" الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "ليس كافيا"، وذلك في بيان مشترك نشرته مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، السبت.

وجاء في البيان: "نتوقع الشفافية من السعودية في ملابسات الموت وخلفياته، وعبرت ميركل عن إدانتها "الشديدة" للحادثة وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.

وعبرت المستشارة الألمانية عن "فزعها" من سماع خبر موت الإعلامي السعودي، وأكدت تعاطفها مع خطيبته وأقربائه، حسبما جاء في البيان الألماني.

وكانت العلاقات السعودية-الألمانية قد شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، بعد أن أعادت المملكة سفيرها إلى برلين، إثر اعتذار ألمانيا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن تصريحات سببت أزمة دبلوماسية بين البلدين لوزير الخارجية الألماني الأسبق.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت فجر السبت، "موت" خاشقجي إثر مشاجرة بينه وبين من كانوا يقابلونه في القنصلية السعودية في إسطنبول، وصدرت أوامر ملكية بإعفاء عدد من الشخصيات البارزة بجهاز الاستخبارات من مناصبهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة جهاز الاستخبارات السعودي.