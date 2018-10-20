متحدث الحزب الحاكم بتركيا: كشف ملابسات حادثة خاشقجي دين في أعناقنا

أُعفي من منصبه وسط تحقيقات قضية خاشقجي.. من هو أحمد عسيري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم)، عمر جليك، أن "كشف ملابسات الحادثة دين في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده إرادة الرئيس رجب طيب أردوغان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

إليكم كل ما أعلنته السعودية ليلا عن "وفاة" خاشقجي وأوامر الملك سلمان

ونقلت وكالة الأناضول، السبت، قول جليك، في تصريح صحفي، إن تركيا "ستكشف عن كل ما جرى" فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا: "نحن نجري تحقيقنا المستقل".

وتابع: "نحن لا نتهم أي شخص مسبقا، ولكننا لا نرضى بأن يبقى أي شيء مخفيًّا". وجاءت تصريحات جليك على خلفية إعلان السلطات السعودية، السبت، موت خاشقجي إثر "مشاجرة" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد نحو 18 يومًا على واقعة اختفائه.

وأعلنت السعودية توقيف 18 شخصًا جميعهم سعوديون، على خلفية الواقعة، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي. كما أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.