السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه.
صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بإعفاء أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
أعلنت السلطات السعودية، السبت، موت الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية البلاد بإسطنبول في تركيا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيحصل على إجابات "بسرعة كبيرة" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، "لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية"، في إشارة إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وصف الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بـ"الشاب الطموح"، مشددا على أن بلاده "ستظل رائدة شامخة".