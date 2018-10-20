السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، "لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية"، في إشارة إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.