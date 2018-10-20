السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه

الشرق الأوسط
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السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- السعودية: إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

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