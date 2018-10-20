دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبّر العديد من أصدقاء الصحفي جمال خاشقجي عن حزنهم على رحيله، وذلك بعد إعلان المملكة "موته" في القنصلية إثر "مشاجرة".

فقد نعى عدد من الإعلاميين عبر موقع تويتر خاشقجي متحدثين عن إخلاصه لوطنه في مختلف المراحل والظروف، إضافة إلى المساعدة التي قدّمها للكثيرين في مسيرته الإعلامية.

إليكم كل ما أعلنته السعودية ليلا عن "وفاة" خاشقجي وأوامر الملك سلمان

كما طالب البعض باعتبار الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول واختفى من بعدها، يومًا للصحافة في الخليج تخليدا لذكراه.

وفيما يلي بعض مما كتب عن خاشقجي، إضافة الى مجموعة من الصور تجدونها أعلاه، تم اختيارها من حسابه على انستغرام تظهره مع عائلته في أوقات مختلفة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.