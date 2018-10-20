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هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق لها على إعلان المملكة العربية السعودية وفاته إثر "مشاجرة" داخل قنصية بلاده في إسطنبول، نعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، خطيبها في تغريدتين عبر "تويتر".

وكتبت خديجة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر صباح السبت: "رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة"، مع آية من سورة البقرة.

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وأضافت في تغريدة أخرى: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون.

وكانت السعودية قد أقرت، بعد نحو 18 يوما من اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر، بـ"موته" في القنصلية إثر "مشاجرة"، وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك.