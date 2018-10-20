السيناتور مينديز: ما أعلنته السعودية عن خاشقجي بعيد جدا عن النهاية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- علق السيناتور روبرت مينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، على بيان المملكة العربية السعودية بشأن قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مينديز: "لقد برهنا أن الضغط الدولي يمكن أن ينجح، غضبنا الموحد أثر بوضوح في لإقرار السعودية بما حدث"، مع خاشقجي.

وأضاف مينينديز أن "قانون ماغنتسكي لا يملك استثناءات للحوادث، حتى وإن مات خاشقجي من مشاجرة، هذا ليس مبرراً لقتله"، وتابع بالقول: "هذا بعيد جداً عن النهاية وعلينا الحفاظ على الضغط الدولي".

وأشار مينينديز إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد "قام بدوره" عندما طالب بإصدار قانون ماغنتسكي للحصول على قرار رئاسي، مضيفاً أن ترامب "عليه اتباع القانون". ويلزم القانون الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي وفقاً لطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتحديد أشخاص مسؤولين في الخارج على علاقة بقتل أو تعذيب أو انتهاك كبير لحقوق الإنسان وتقديم تقرير للكونغرس في غضون 120 يوماً مع قرار فرض العقوبات.

كانت السلطات السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن موت خاشقجي داخل قنصلية البلاد بإسطنبول في تركيا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.