ترامب: سنحصل على إجابات قريبا بشأن جمال خاشقجي في هذا الموعد

هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيحصل على إجابات "بسرعة كبيرة" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب في معرض حديثه بأريزونا: "سنحصل على بعض الإجابات بسرعة كبيرة"، مضيفا أنه سيعلم قريبا "من يعرف ماذا ومتى وأين"، في إشارة إلى قضية خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتحدث ترامب للصحفيين قائلا: "سنعرف على مدى اليومين أو الثلاثة المقبلة. سنعرف الكثير" و"قد أعرف الكثير بحلول يوم الاثنين. أعرف الكثير بالفعل". وأصر على أنه "لا ينتظر وقتا طويلا لسن عقوبات أو عقاب على المملكة العربية السعودية".

وقال: "أعتقد أن الانتظار يومين والتأكد من أن كل شيء على صواب ليس سيئا للغاية"، مضيفا: "لقد قمنا بالكثير من العمل في هذا الشأن".

في الوقت نفسه، قال ترامب إنه "من السابق لأوانه القول ما هي العواقب المحتملة للمملكة العربية السعودية إذا أصبحت متورطة في وفاة جمال خاشقجي".

وقال ترامب في أريزونا: "أعتقد انه من السابق لأوانه القول. نريد أن نرى. إننا نقوم بإجراء تحقيقات الآن. لدينا الكثير من الناس يعملون على ذلك"، معتبرا "أنها مشكلة خطيرة جدًا". وقال ترامب: "هذا شيء لا نحبه. إنه أمر خطير للغاية"، معلنا أنه سيشرك المشرعين في صنع القرار، موضحا: سأشارك الكونغرس كثيراً في تحديد ما يجب فعله". وكرر رغبته في "عدم وقف مبيعات الأسلحة" إلى السعودية.