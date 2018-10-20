الأمم المتحدة تدعو إلى "محاسبة كاملة" للمسؤولين عن مقتل خاشقجي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن "قلقه الشديد" بشأن تأكيد وفاة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، كما قدم الأمين العام "تعازيه" لعائلة خاشقجي وأصدقائه، وذلك بحسب ما نقله المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن الأمين العام "شدد على الحاجة لتحقيق سريع ودقيق وشفاف" بظروف موت خاشقجي و"المحاسبة الكاملة للمسؤولين".

كانت السلطات السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن موت خاشقجي داخل قنصلية البلاد بإسطنبول في تركيا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.