وزير بريطاني: الرواية السعودية حول موت خاشقجي غير موثوقة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصف دومينيك راب، الوزير البريطاني المسؤول عن ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، الرواية السعودية الرسمية حول موت الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، بأنها تفسير "غير موثوق".

وقال راب في مقابلة مع شبكة "BBC" البرنطانية: "نحن ندعم التحقيقات التركية" بقضية خاشقجي، مضيفاً: "الحكومة البريطانية ستريد أن يُحاسب أشخاص على ذلك الموت".

أما فيما يتعلق بالعلاقة البريطانية السعودية، أوضح راب أن بريطانيا لن "تنهي" علاقتها مع المملكة العربية السعودية، إذ لا يعود السبب "لعدد الوظائف البريطانية" التي تعتمد عليها فحسب، موضحا أنه "لكي تؤثر على شركائك عليك أن تكون قادراً على التحدث إليهم".

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت "موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة"، كما أعلن عن توقيف 18 شخصاً جميعهم سعوديون للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.