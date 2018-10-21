أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري اتصالا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليطلعه على ملابسات "موت" الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، ونفى أن تكون واشنطن قد أُطلعت على تسجيلات أو مقاطع فيديو من داخل القنصلية السعودية.

وقال ترامب إنه سيجري اتصالا بالأمير محمد قريبا، لمعرفة ملابسات "موت" خاشقجي، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث الأحد، وذلك بعد يوم من إعلان المملكة "موت" الإعلامي السعودي.

واكد الرئيس الأمريكي أن فريقين التحقيق لا يعلمان أين جثة خاشقجي، ولفت إلى أن "أحد ما يعلم مكانها"، وعبر عن قلقه من عدم تحديد مكان جثة الإعلامي السعودي حتى اللحظة.

أما بشأن التسجيلات ومقاطع فيديو، فنفى ترامب اطلاع واشنطن على تسجيلات أو مقاطع فيديو من داخل القنصلية، وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لم يُطلع على أي من هذه التسجيلات أو المقاطع. .

وجدد الرئيس الأمريكي مديحه للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشلأن قضية خاشقجي، والأوامر التي أصدرها الملك بإعفاء بعض الشخصيات البارزة من مناصبهم، معتبرة أن هذه الإجراءات "خطوة أولى جيدة"، لكنه شدد على أنه لن يكون راضيا حتى تجيب الرياض على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه القضية.